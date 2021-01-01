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İŞ GÜVENLİĞİ
KALİTELİ MALZEME
1.SINIF İŞCİLİK
Çorum Dış Cephe Mantolama Ve Yalıtım

Çorum’da Dış Cephe Mantolama Yalıtım İçin Güvenilir 1.Sınıf Kaliteli İş Yapacak Firma Arıyorsanız Doğru Adrestesiniz!

Önceliğimiz Her Zaman İş Güvenliğini Sağlayarak Piyasa’nın En Kaliteli Malzemeleri İle 1.Sınıf İşciliği Uygun Fiyata Söz Verdiğimiz Zaman’da Yapmaktır!

Detaylı Bilgi İçin!

Projelerimiz

Devam Eden Ve Bitirmiş Olduğumuz Projelerimizin Bir Kısmını Burada Bulabilirsiniz.

Tokat Yurtkur

Tokat 550 Kişilik Yurtkur Binası

Apartman Dış Cephe Mantolama Projemiz

Apartman Dış Cephe Projesi

5 Blok Site Dış Cephe Projesi

Toplam 5 Blok Site Projesi

3 Blok Site Dış Cephe Mantolama

3 Blok 96 Dairelik Dış Cephe Mantolama Projesi

İç Cephe Dekorasyon Taş Kaplama Projesi

İç Cephe Dekorasyon Taş Kaplama Projesi

3 Blok Site Projesi

3 Blok Site Projesi

Projelerimizi İncele

NovaLife

3 Boyutlu Mimari Tasarım
Tüm Projelerimiz’de Mimari Ekibimiz Tarafından 3 Boyutlu Olarak Tasarım Yapılarak İşverene Sunumu Gerçekleştirilir.
Güçlü Hukuki Alt Yapı
Kendi Bünyemizde Güçlü Hukuk Yapısı Ve Tüm İşlerimizde Hukuki Sözleşme
25 Yıllık İş Tecrübesi
25 Yılı Aşkın Süre Deneyim Ve İş Tecrübesi
Profosyonel Ekip
Şantiye İçi Ve Dışında Alanında Uzman Ve Uyumlu Profosyonel Çalışma Ekibi

Bayiliklerimiz

NOVALİFE YAPI İNŞAAT & YALITIM SİSTEMLERİ

Değer Katar!

Yapmış Olduğumuz İş Kolları

DIŞ CEPHE MANTOLAMA
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İÇ CEPHE ISI YALITIM
İZOLASYON

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